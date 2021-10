Mən sizi qorumayım, vətəni qorumayım, o zaman nəyə lazımam? – ŞƏHİDİN SON SÖZÜ / VİDEO

Vətən müharibəsi qəhrəmanlarından biri şəhid Pərviz Həsənov. Ömrünü ən uca-şəhidlik zirvəsi ilə başa vuran igidimiz 1989-cu il dekabrın 8-də Samux rayonunun Poylu kəndində dünyaya göz açıb. 2008-ci ildə Poylu kənd tam orta məktəbində təhsilini başa vurduqdan sonra vətən qarşısında müqəddəs borcunu yerinə yetirmək üçün hərbi xidmətə yollanır.

Əvvəlcə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli, 2009-cu ildən isə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu olur. Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının baş əsgəri olan Pərviz Vətən müharibəsinin ilk günlərindən döyüşlərə qatılır.

Metbuat.az şəhid Pərviz Həsənovla bağlı reportajı təqdim edir:

