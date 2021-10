Bu şəxslərin pensiyası ilə bağlı VACİB QƏRAR: Avtomatik hesablanacaq - RƏSMİ

Hərbi qulluqçuların pensiyaları avtomatik qaydada təyin olunacaq. Eyni zamanda hərbi xüsusi rütbəli şəxslərin pensiyaları təkcə təminat xərcindəki artımlar zamanı yox, digər artımlar zamanı da yenidən hesablanacaq. Nazirlər Kabineti tərəfindən "Təminat xərcliyinin hesablanması, hərbi xidmət müddəti və təminat xərcliyi barədə məlumatların təqdim olunması qaydaları"na dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq hərbi qulluqçuların pensiyaları avtomatik qaydada təyin olunacaq. Nazirlər Kabineti tərəfindən "Təminat xərcliyinin hesablanması, hərbi xidmət müddəti və təminat xərcliyi barədə məlumatların təqdim olunması Qaydaları"na dəyişiklik edib. Hərbi xüsusi rütbəli şəxslərin pensiyaları təkcə təminat xərcindəki artımlar zamanı yox, digər artımlar zamanı da yenidən hesablanacaq.

Elektronlaşma həm şəffaflığı, həm də operativliyi təmin edəcək, eyni zamanda vətəndaş məmur ünsiyyətini mimumuma endirəcək deyə DSMF-nin idarə heyətinin sədr müavini Zəka Mirzəyev əlavə edib.

