Aparıcı Vüsalə Əlizadə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadla xəbər verir ki, onun proqramdan sonra halı pisləşib. Bu haqda Vüsalənin aparıcısı olduğu "7 Canlı" proqramında deyilib.

"Bir az nasazlığım olmuşdu. Həkimlər yardım etdi. Hər şey qaydasındadır. Allahın sevimli bəndəsiyəm. Sınaqlardan güclü çıxıram. Sınaqlardan şükür edib çıxmağım üçün Allah güc verir" deyə, Vüsalə söyləyib.

Xatırladaq ki, bir müddət öncə aparıcının qardaşı yol qəzasında vəfat etmişdi.

