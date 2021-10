Rusiyanın tanınmış aparıcı həkimi Aleksandr Myasnikov koronavirusun daha bir paradoksunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, birinci qan qrupunun insnalarının digər qruplara nisbətdə kovidə az yoluxduğunu və ya yüngül keçirdiyini bildirib.

“Bu uzunmüddətli müşahidələrim əsasında gəldiyim qənaətdir. Sanki onların genetik müdafiəsi var. Yoluxsalar da xəstəliyi ayaqüstü keçirirlər.

