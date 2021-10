Göbələkdən zəhərlənərək ölən uşaqlarla bağlı ÜRƏKDAĞLAYAN GÖRÜNTÜ - VİDEO

Bir neçə gün əvvəl Qaxda göbələkdən zəhərlənərək ölən uşaqların məzarlarının görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az Baku.ws-yə istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan həmin görüntülər ürək dağlayıb.

Qasımzadə İbrahimxəlilin sinif yoldaşları onun məzarını ziyarət ediblər və qəbrin üstünə məktub qoyublar.

Xatırladaq ki, göbələkdən zəhərlənən şəxslər Qax rayonunun Tasmalı kənd sakinləridir. Onlar 1974-cü il təvəllüdlü Qasımov Mübariz İbrahimxəlil oğlu, 2009-cu il təvəllüdlü Qasımlı Murad və 2012-ci il təvəllüdlü Qasımzadə İbrahimxəlil Həbib oğludur. Görülən tədbirlərə baxmayaraq, Qasımlı Murad və Qasımzadı İbrahimxəlil vəfat edib.



