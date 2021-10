Koronavirusla bağlı SON STATİSTİKA

Dünyada 243 745 106 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-ın onlayn statistikasında qeyd olunur.

Virusdan 4 953 505 xəstə ölüb, 220 869 669 nəfər sağalıb.

Virusa yoluxma sayına görə, ilk beşlikdə olan dövlətlər ABŞ (46 264 596 nəfər), Hindistan (34 159 562 nəfər), Braziliya (21 711 843 nəfər), Böyük Britaniya (8 689 949 nəfər) və Rusiyadır (8 168 305 nəfər).

Türkiyədə 7 800 796, İranda 5 844 589, Gürcüstanda 684 337, Ermənistanda isə 291 052 nəfərdə koronavirus aşkar edilib.

Sərhəd qonşularımız arasında koronavirusdan ən çox ölüm ardıcıl olaraq Rusiya (228 453 nəfər), İran (124 928 nəfər) və Türkiyədə (68 700 nəfər) qeydə alınıb.

Azərbaycanda koronavirusa yoluxan 511 974 nəfərin 6 847-si ölüb, 482 578 xəstə sağalıb.

