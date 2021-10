Nigeriyanın Oyo vilayətində həbsxanaya silahlı hücum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, silahlılarla mühafizəçilər arasındakı toqquşma zamanı məhbuslar dinamit partladaraq divarı dağıdıb və qaçıblar.

Hücumdan sonra qaçan 800-dən artıq məhbusdan 250-dən çoxu yaxalanıb.

Qeyd olunur ki, bu, son 1 il ərzində ölkədə həbsxanalara edilən 3-cü silahlı hücumdur.

