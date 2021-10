Bakıda dəhşətli hadisə: Məşhur bloqqer intihar etdi - FOTO

Metbuat.az bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, polkovnik Hamlet Hüseynovun nəvəsi Nigar Məmmədova dünən özünü asıb.

1985-ci il təvəllüdlü N. Məmmədovanın atası Süleyman Məmmədov uzun müddət gömrük orqanlarında çalışıb.

N.Məmmədova ixtisasca stomotoloqdu, özünün klinikası olub, amma daha çox bloger və şou-biznes əhlinə yaxın adam kimi tanınıb. Tanınmış bloger kimi fəaliyyət göstərib. Həmçinin şou-biznes sahəsində də məşhur şəxslərdən olub. Onun yazdığı şeirlərə bir neçə müğənni mahnı bəstələyib.

İntiharın səbəbləri ilə bağlı hələlik heç bir məlumat yoxdur.

