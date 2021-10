İstanbulda sakinlər qorxu yaşayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sariyer rayonunda əqrəblərin sayı artıb. Sakinlər bildirir ki, həyətlərdə və evlərdə tez-tez əqrəblərə rast gəlinir. Əqrəblərin sancması ciddi fəsadlara səbəb ola bilir.

Məlumata görə, əqrəblərlə yanaşı bölgədə siçanların sayı da ciddi şəkildə artıb. Sakinlər bildirir ki, problemin aradan qalxması üçün onlara qarşı dərmanlardan istifadə edilməlidir. Lakin bələdiyyə bu barədə ciddi addımlar atmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.