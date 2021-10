Prezidentin 19 yaşlı Vətən müharibəsi qəhrəmanı ilə maraqlı söhbəti - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Qubadlıda səfərdə olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı səfər çərçivəsində Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Vüsal Yaqubovla da söhbətləşib:

Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı: Mən ehtiyatda olan bir əsgər kimi bir çox tədbirlərdə iştirak eləmişəm. Orada qeyd edirdim, cənab Ali Baş Komandanımıza dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, məni 19 yaşımda “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı ilə təltif edib. Şükür Allaha, bu gün öz doğma torpağımızda Sizinləyik. Sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, məni və döyüş yoldaşlarımı yüksək fəxri adlarla qiymətləndirmisiniz. Çox təşəkkür edirəm.

İlham Əliyev: Çox sağ ol, mən sənə təşəkkür edirəm, sənin simanda bizim bütün qəhrəman övladlarımıza. Onlar sinəsini qabağa verib düşməni torpağımızdan qovublar. Bax, belə igidlər hesabına biz bu gün burada dayanmışıq.

Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı: Hər an hər bir əmrinizi icra etməyə hazırıq.

İlham Əliyev: Sağ ol. Bu medallar hansı şəhərlər uğrundadır?

Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı: Cəbrayıl, Füzuli.

İlham Əliyev: Sağ olun.

Birinci xanım Mehriban Əliyeva: Sağ olun.

Qeyd edək ki, əslən Qubadlının Yusifbəyli kəndindən olan V.Yaqubov, 2001-ci ildə Bakıda anadan olub. O, Vətən müharibəsində Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin əsgəri kimi iştirak edib. 19 yaşlı Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Füzuli və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə də təltif olunub.

Qafqazinfo

