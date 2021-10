Türkiyə parlamenti (TBMM) ölkənin Silahlı Qüvvələrinin terrorla mübarizə məqsədilə daha iki il Suriya və İraqda qalmasını nəzərdə tutan qanun layihəsini təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, keçirilən səsvermə nəticəsində bu müddət CHP və HDP-nin “yox” səsinə qarşı AKP, MHP və İYİ partiyanın “hə” səs çoxluğu ilə uzadılıb.

Qanun layihəsi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın imzası ilə TBMM-ə göndərilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.