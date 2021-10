5 yaşlı qızının telefonuna dinləmə cihazı yerləşdirdi, eşitdiklərinə inanmadı - Cinayətin TƏFƏRRÜATI / FOTOLAR

Qızının planşetinə dinləmə cihazı yerləşdirən sosial media fenomeni həyat yoldaşını öldürüb.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, ABŞ-də yaşayan JinnKid ləqəbli şəxs "Tiktok"da yayımladığı videolarla qısa zamanda fenomenə çevrilib. Lakin onun bu məşhurluğu çox çəkməyib. Belə ki, 29 yaşlı Əli Abulaban və həyat yoldaşı ayrılmağa qərar veriblər. Evdən ayrılarkən o, 5 yaşındakı qızının planşetinə dinləmə cihazı yerləşdirib. Bir müddət sonra isə fenomen başqa bir kişinin arvadı ilə danışdığını eşidib. Nəticədə, arvadının yaşadığı evə basqın edərək onu və yanındakı kişini öldrürüb.

Cinayəti törətdikdən sonra Əli Abulaban özü polisə təslim olub.

