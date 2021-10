"Barselona" futbol komandasının baş məşqçisi, niderlandlı mütəxəssis Ronald Kuman vəzifəsini tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Barselona" nın İspaniya çempionatında "Rayo Valyekano"la görüşdə 0:1 hesabı ilə uduzmasından sonra baş məşqçi istefa verib.

Qeyd edək ki, Kuman 19 avqust 2020-ci ildən "Barselona"ya rəhbərlik etməyə başlayıb.

