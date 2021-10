Paşinyan "status"a yox dedi

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın 19 oktyabr 2020-ci il tarixində müxalif Daşnaksütyun partiyasının parlamentdənkənar rəsmiləri ilə görüşünün bəzi detalları məlum olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Hayastan” blokundan deputat seçilən İşxan Saqatelyan məlumat verib.

Görüşün gərgin keçdiyini deyən İ.Saqatelyan Paşinyanın Dağlıq Qarabağın "statusu"na hələ bir il bundan əvvəl "yox" dediyini açıqlayıb:

“Oktyabrın 19-da o, müşavirəyə onunla başladı ki, vəziyyət ağırdır, itkilərimiz çoxdur. Soruşduq ki, heç olmasa "status" məsələsi varmı. Paşinyan da “yox” cavabını verdi".

