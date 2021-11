Azərbaycanın mərhum şairi Tofiq Bayramın oğlu Cavanşir Bayramov vəfat edib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, o, ötən gün koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Cavanşir Bayramov Tofiq Bayramın ortancıl oğlu idi. Şairin böyük oğlu Zakir Bayramov isə 2004-cü ildə dünyasını dəyişib.

Tofiq Bayramov

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.