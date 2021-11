Məktəblər yenidən bağlanacaq? - Nazirlik AÇIQLADI / VİDEO

Məktəblərin noyabrda bağlanması ilə bağlı yayılan məlumatların heç bir əsası yoxdur



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB telekanalının "Diqqət efir" verilişində Təhsil Nazirliyinin mətbuat katibi Cəsarət Valehov deyib. O bildirib ki, məktəblərdə koronavirusa yoluxma ilə bağlı təşviş yaradacaq hal yoxdur:

"Yoluxma halları şagirdlərin ümumi sayının 1 faizini təşkil edir, hətta 0.5 faizin altındadır. Bizim yaydığımız məlumatlarda da qeyd olunub ki, yaxın həftələrdə təhsil müəssisələrinin qapadılması ilə bağlı heç bir qərar yoxdur. Əgər belə bir qərar olarsa, Təhsil Nazirliyinin informasiya resursları kifayət qədər operativdir və biz onu daha öncə yayacağıq".

Yoluxma hallarının daha çox yuxarı sinif şagirdləri arasında olduğunu qeyd edən C. Valehov bildirib ki, distant təhsilə keçid olarsa, təhsil müəssisələri buna hazırlıqlıdır:

"Pandemiya problemlərlə yanaşı, yeni imkanlar da yaratdı. Fors-major hallara ötən ilə nisbətən indi daha hazırlıqlıyıq. Çünki artıq müəyyən qədər təcrübəmiz var".

