ABŞ-ın Florida ştatında Amazon şirkətinə məxsus yük maşınından düşən yarıçılpaq qadın böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin anlara dair görüntülər naməlum şəxs tərəfindən lentə alınıb. Görüntülər sosial mediada yayılandan sonra şirkət araşdırmalara başlayıb. Sürücü işdən qovulub. Qadının kimliyi barədə məlumat yoxdur.

Onun niyə maşında olduğu barədə müxtəlif iddialar olsa da, bəzi mənbələr yazır ki, qadın sürücü ilə münasibətdə olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.