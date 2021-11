“Türkiyə özünün pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə hər yerdə mövcudluğunu qoruyur”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu bu gün İstanbulda parkın açılışında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

O bildirib ki, Türkiyə öz gücünü və etibarını diplomatiyadan hərb sahəsində geniş sahədə dosta və düşmənə qəbul etdirdi:

“PUA-larımızla hər yerdə varıq. Liviyada varıq, Azərbaycanda varıq, Qarabağda varıq. Suriyada terrorla mübarizə aparırıq”.

