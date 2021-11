Əli Əsədov Qarabağda xərclənən vəsaitin məbləğini açıqladı

Bu gün 2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinə təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Əli Əsədovun rəhbərliyi ilə Komissiyanın növbəti iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda Komissiyanın fəaliyyətinin 1 ili ərzində görülmüş işlərin vəziyyəti müzakirə olunub.

Baş nazir qeyd edib ki, bütövlükdə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üçün indiyədək 113,7 milyon manat, o cümlədən, infrastruktur (yollar, rabitə, su, elektrik və qaz təchizatı) üzrə 27,4 milyon manat, tikinti, təmir və bərpa işlərinə 50,0 milyon manat, Gəncə şəhərində 89 ailəyə çoxmənzilli evlərin alınmasına 6,6 milyon manat, kənd təsərrüfatı üzrə 1,4 milyon manat, sahibkarların dövriyyə vəsaitləri üzrə 4,8 milyon manat, nəqliyyat vasitələri üzrə 0,6 milyon manat, 8 təhsil müəssisəsində tikinti-təmir üzrə ilkin olaraq 7,4 milyon manat və əhalinin məişət və şəxsi əşyalarına dəymiş ziyan üzrə təxminən 50 min vətəndaşımızı əhatə edən 12 370 ailəyə maddi yardımlar üzrə 15,5 milyon manat vəsait xərclənib.

Komissiya tərəfindən 13 295 obyektin təmir və bərpası haqqında qərar qəbul edilib.

Ötən dövr ərzində 12 125 obyektdə, yəni bütün obyektlərin 91.2% -də təmir, bərpa və tikinti işləri tam başa çatdırılıb.

Hazırda 1 094 obyektdə, yəni bütün obyektlərin 8.2%-də tikinti və təmir işləri davam etdirilir.

Beləliklə, təmir və tikintisi üzrə işlərin başa çatdığı və icra prosesində olan obyektlərin ümumi sayı 13.219 və ya 99.4% təşkil edir.

Bu və ya digər səbəblərdən təmir və tikintisinə başlanmamış obyektlərin sayı 76 və ya ümumi obyektlərin 0.6%-dir. Bu kateqoriyadan olan obyektlər üzrə zəruri dəqiqləşdirmələr aparılır.

İclasda məruzələr dinlənilib və işlərin yekun mərhələsinə dair müvafiq tapşırıqlar verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.