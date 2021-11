Belarusun paytaxtı Minskdə Azərbaycanın görkəmli şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəviyə abidə qoyulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə telefon danışığı zamanı deyib.

A.Lukaşenko abidənin qoyulmasını Belarus və Azərbaycan xalqlarının dostluğunun əlaməti olaraq dəyərləndirib.

