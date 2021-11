İspaniyanın "Barselona" klubu yeni baş məşqçisi Xavi Ernandesi təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 41 yaşlı mütəxəssislə 2024-cü ilin yayınadək müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, o, 2015 - 2019-cu illərdə Qətərin "Əl-Sədd" klubunda oynayan keçmiş yarımmüdafiəçi, 2019-cu ildə baş məşqçi təyin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.