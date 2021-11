Azərbaycan əsilli musiqiçi Sami Yusif “Qarabağımsan” adlı musiqili kompozisiya hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə tviter hesabında yazıb.



“Qarşıdan gələn bəstəmi elan etməkdən çox məmnunam”, - deyə o qeyd edib.

