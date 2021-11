İngiltərədə qadınlar arasında dava baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir neçə qadın naməlum səbəbdən qarşdurmaya girib. Onlar bir-birilərinə qarşı şiddət sərgiləyiblər. Gecə saatlarında baş verən toqquşmanı piyadalar lentə alıblar. Bir müddətdən sonra piyadaların müdaxiləsi ilə qadınlar ərazidən uzaqlaşıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.