Ermənilər Şuşadan BELƏ QAÇDI – VİDEO

Noyabrın 4-də erməni rəsmi təbliğatçıları Şuşa ətrafında Azərbaycan qüvvələri gördüklərini bildiriblər.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın işğal etdikləri Şuşa şəhərindən necə qovulmaları haqqında hazırladıqları sənədli filmdə danışılıb.

Bildirilib ki, Azərbaycan hərbi qüvvələri noyabrın 4-ü səhər Şuşanın kənarına çatıb. Döyüşlər şəhərin girişindən bir neçə yüz metr aralıda, elektrik şəbəkəsinin yaxınlığında gedib.

Bir neçə saat davam edən şiddətli döyüşlər zamanı “mer” Artsvik Sərkisyanın qardaşı da öldürülüb.

Sərkisyanın sözlərinə görə, mövqeyi qorumaq mümkün olmayıb və Azərbaycan xüsusi təyinatlıları pikaplarla İsa bulağına çatıblar:

“Həmin anda isə XTQ dağlardan Şuşa şəhərinə qalxmışdı. Yəni XTQ ermənilərin Şuşa ətrafında mövqeyini qırıb”.

Qondarma qurumun “tarix muzeyinin direktoru” Aşut Arutyunyan qeyd edib ki, onlar 4 nəfərlə maşına minib qaçanda Azərbaycan tərəfi artıq telekommunikasiyanı tamamilə kəsmişdi, mobil telefonla heç yerə zəng etmək olmurdu:

“Biz gedəndə geri çəkilən ordumuzu gördük. Onlar dəstə-dəstə Xankəndiyə enirdilər. İki qrupu dayandırdım. Dedilər ki, komandirimiz yoxdur, Xankəndiyə çəkilirik. Deməli, 500 nəfərlik Azərbaycan xüsusi təyinatlısını görən 2000 nəfərlik erməni dəstələri Xankəndiyə doğru qaçmağa başlayıb”.

Varaq Siseryan bildirib ki, artıq noyabrın 5-i gecə yarısından sonra Şuşa onların nəzarətində olmayıb:

“Mövqeyimizdən enəndə bir neçə kilometr yol getdik, Şuşadən artıq snayperlər bizə atəş açırdılar və bundan belə nəticəyə gəlmək olar ki, şəhər artıq bizim nəzarətimizdə deyildi”.

Siseryanın sözlərinə görə, azərbaycanlılar Şuşaya şimşək kimi gəlib: “Onlar iki istiqamətdə, 28 il əvvəl erməni qoşunlarının işğal etməyə gəldiyi eyni yollarla gəliblər”.

Keçmiş komandan Samvel Babayan deyir ki, 1992-ci ildə erməni qüvvələri Şuşaya Şuşakənddən, Azərbaycan ordusu isə Hadrutdan gəlib.

Babayanın sözlərinə görə, alınmaz sayılan qala şəhəri cəmi 500 nəfər Azərbaycan xüsusi təyinatlı dəstəsi ilə, artilleriyasız nəzarətə götürülüb.

Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Artsrun Ovannisyan noyabrın 6-da televiziyada gurultu ilə çıxış edirdi ki, “Şuşa alına bilməz, Şuşa bizimdir”.

Oğlu ilə sonuncu dəfə noyabrın 7-də danışan erməni valideyn isə bildirib ki, oğlu Karen heç Şuşada olmayıb:

“Dağ kimi uşaq doğdum, əvəzinə çəkməsini verdilər, uşağımdan mənə qalan budur”.

Qeyd olunub ki, müharibədən 1 il keçsə də, hələ də bir-birini günahlandıran erməni rəsmiləri Şuşa döyüşlərindəki məğlubiyyətin səbəbkarı kimi gah Nikol Paşinyanı, gah Aşot Arutyunyanı, gah Seyran Ohanyanı, gah da digər hərbi rəhbərləri ittiham edirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.