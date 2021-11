Çin ordusu müharibəyə hazırlaşır? - Bu dəfə F-35 maketləri raketlərlə vuruldu

Çinin Sincan-Uyğur Muxtar Rayonundakı hərbi bazası yaxınlığında F-35 təyyarələrinin maketləri aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər peyk vasitəsilə lentə alınıb. İddialara görə, Çin ordusu təlimlər zamanı hədəf olaraq ABŞ-ın hərbi vasitələrinin maketlərini məhv edir. Məlumata görə, maketlər raketlərlə vurulub.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Çin bazası yaxınlığında ABŞ-ın təyyarədaşıyan gəmisinin maketi aşkar edilmişdi. Bu Çinin müharibəyə hazırlaşdığı barədə iddiaların gündəmə gəlməsinə səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.