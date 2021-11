Həyətində ağac əkmək üçün torpağı qazdı: Gördüklərinə inanmadı - Elə bir şey tapdı ki... / FOTOLAR

Türkiyənin Hatay vilayətində Məhməd adlı şəxs həyətində ağac əkərkən inanılmaz kəşfə imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o ağac əkmək üçün torpağı qazarkən qalıqlar aşkar edib. Qalıqların quruluşundan şübhələnən sakin müvafiq qurumlara xəbər verib. Ərazidə aparılan axtarışlar zamanı 6-cı əsrə aid Həvarilərə məxsus kilsə tapılıb.

Bir müddət aparılan axtarışlardan sonra ərazidəki tarixi qalıqların hamısı üzə çıxarılıb. Bu tapıntı yerli sakinlər arasında böyük maraq yaradıb. Məlumata görə, tarixi ərazinin açıq muzey olması təklif olunur.

