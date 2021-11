Xalq artisti Tünzalə Ağayeva yenə də geyimi ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki,xalq artisti "İnstagram" hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Fotoda sənətçinin dərin yarıqlı ətəyi diqqətdən yayınmayıb. İzləyiciləri onu bu geyiminə görə tənqid ediblər.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl də müğənni dərin sinə dekoltesi tənqidə tuş gəlmişdi.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

