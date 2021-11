Fransa prezidentinin iqamətgahında baş verən cinsi təcavüz hadisəsi ilə bağlı araşdırmalar başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, iyulun 1-də Yelisey sarayında kişi hərbçi qadın hərbçiyə təcavüz edib. Qadın hərbçi məsələ barədə şikayət edib. Məlumata görə, hadisə hərbçilərin qaldığı otaqda baş verib. Prezident Emmanule Makron hadisə zamanı iqamətgahda olmayıb.

