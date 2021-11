Heydər Əliyev Sarayının mətbuat katibi Aytac Bağırlının sözlərinə görə, bu gün Heydər Əliyev Sarayında keçiriləcək "Jazz mix" konsert proqramı şəhidlərimizin əziz xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq təxirə salınaraq, dekabrın 16-a keçirilib.

Bu barədə Metbuat.az-a saraydan məlumat verilib.

Bildirilib ki, alınan bütün biletlər etibarlıdır.

