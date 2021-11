Xalq onu edam etməyə qərar verərsə... - PAŞİNYAN ÇƏTİN VƏZİYYƏTDƏ

44 günlük müharibədə ölən erməni hərbçilərin anaları Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istefasını tələb edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə həlak olan hərbçilərin anaları sosial şəbəkələrdə yazırlar.

"Bizə qoşulun. Susmayın. Mən Ermənistanda hakimiyyəti ələ keçirmiş xəyanətkar Nikol Paşinyanın istefasını tələb edirəm. Onun rəhbərliyi altında Ermənistan ancaq məğlub olub, alçaldılıb və gənc nəslini qurban verib. O deyir ki, xalq onu edam etməyə qərar verərsə, edam olunmağa hazırdır. Gəlin ölkə daxilindəki pisliyi “edam edək””, - deyə ölən hərbçilərdən birinin anası yazıb.

