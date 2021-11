Anadan İYRƏNC QƏRAR: Gizlicə qızı ilə evləndi - Evə gələn qəfil yoxlama... / FOTOLAR

ABŞ-ın Oklohama ştatında yaşayan 43 yaşlı Anna Spann adlı qadın qərarı ilə rezonans yaradıb.

Metbuat.az Sun qəzetinə istinadən xəbər verir ki, o, 15 yaşlı qızı ilə ailə qurub. Məlumata görə, 3 uşaq anası olan qadın, həyat yoldaşından ayrılandan sonra məhkəmə, övladların atada qalmasına qərar verib. Tərəflər gec-gec görüşməyə başlayıb. Onlar ifadələrində bildiriblər ki, ana və qızı o qədər yaxşı anlaşıblar ki, evlənməyə qərar veriblər.

Onlar soyadalarının fərqli olmasından istifadə edərək, nigaha giriblər. Uşağın anası ilə necə yaşadığı yoxlamağa gələn rəsmi dairələr tərəflər arasında münasibətdən şübhələnərək polisə məlumat verib. Onların hər ikisi həbs edilib.

Qeyd edək ki, Oklohamada cinsi münasibətin olub-olmamasından asılı olmayaraq, erkən yaşda evlilik qadağandır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.