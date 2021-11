Qadın iki evini satıb pulları 15 yaş kiçik sevgilisinə verdi - Həqiqəti öyrənəndə dəhşətə gəldi / FOTOLAR

Türkiyədə 47 yaşlı qadın iki evini sataraq, pulunu özündən 15 yaş kiçik sevgilisinə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çallı adlı qadının sözlərinə görə, Türkücü adlı şəxs ona evlilik vəd edib.

Sevgilsiyilə evləncəyini düşünən qadın işləyərək qazandığı pulları onun üçün xərcləyib.Üstəlik iki evini də sataraq, pulları sevgilisinə verib. İki evin ümumi dəyəri 700 türk lirəsi olub. Lakin bir müddət sonra qadın aldadıldığını anlayıb.

O, televiziya proqramına üz tutaraq kömək istəyib. İddialara cavab verən Türkücü isə qadının dediklərini rədd edib. O iddia edib ki, pulu qadınla birgə xərcləyib.

