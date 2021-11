BDU-da 8 dekan vəzifəsi boşdur - SİYAHI

Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universitetində (BDU) dekan və kafedra müdiri vəzifəsinə qəbul üçün müsabiqə elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ali məktəbdə 8 fakültə dekanı və 29 kafedra müdiri vəzifəsi boşdur.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər 1 ay müddətində qəbul ediləcək.

Aşağıdakı fakültə və kafedralarda boş olan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edilib:

I. Dekan vəzifəsi

Mexanika-riyaziyyat fakültəsi

Fizika fakültəsi

Geologiya fakültəsi

Tarix fakültəsi

Filologiya fakültəsi

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi

Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi

Biologiya fakültəsi

II. Kafedra müdiri vəzifəsi

Nəzəri fizika kafedrası

Ümumi fizika və fizikanın tədrisi metodikası kafedrası

Astrofizika kafedrası

Fiziki elektronika kafedrası

Yarımkeçiricilər fizikası kafedrası

Bərk cisimlər fizikası kafedrası

Optika və mоlекulyar fizika kafedrası

Ümumi və tarixi geologiya kafedrası

Seysmologiya və Yer təkinin fizikası kafedrası

Hidrogeologiya və mühəndis geologiyası kafedrası

Botanika və bitki fiziologiyası kafedrası

Biofizika və biokimya kafedrası

Molekulyar biologiya və biotexnologiyalar kafedrası

Zoologiya və fiziologiya kafedrası

Rus dili kafedrası (humanitar fakültələr üzrə)

Аzərbaycan şifahi хаlq ədəbiyyatı kafedrası

Rus dilçiliyi kafedrası

Fəlsəfə tarixi və mədəniyyətşünaslıq kafedrası

Psixologiya kafedrası

Sosial və pedaqoji psixologiya kafedrası

Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrası

Qədim dünya və оrta əsrlər tаrixi kafedrası

Slavyan ölkələri tarixi kafedrası

Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrası

Аli riyaziyyat kafedrası

Riyaziyyat və onun тədrisi меtоdikası kafedrası

Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası

Riyazi analiz kafedrası

Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası

