Nağara ifaçısı Gülağa Quliyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı məlumatı onun yaxınları sosial şəbəkədə paylaşıb.

G.Quliyev ürək-damar xəstəlindən əziyyət çəkib.



Mərhum bu gün Buzovnada dəfn olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.