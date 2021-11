Dumana görə Naxçıvana gedən təyyarə geri qayıtdı

Əlverişsiz hava şəraiti (güclü duman) səbəbindən AZAL-ın J2-2251 nömrəli Bakı-Naxçıvan reysini yerinə yetirən hava gəmisinin kapitanı uçuş hava limanına qayıtmağa qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AZAL məlumat yayıb.

Bildirilib ki, təyyarə saat 21:37-də Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda eniş edib.

Qeyd olunub ki, hava şəraiti yaxşılaşdıqdan sonra sərnişinlər Naxçıvana yola düşəcəklər.

Qeyd edək ki, bu gün Naxçıvanı bürüyən güclü duman AZAL-ın bu istiqamətdə həyata keçirdiyi reyslərinin gecikməsinə səbəb olub.

