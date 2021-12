Aziz Sancar: "Azərbaycan bütün dünyaya böyük bir dərs verib”

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) İqtisadiyyat Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, digər dövlət və özəl təşkilatlarla birgə Bakıda "UNEC İqtisadi Forumu" başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, forumda nobel mükafatı laureatı Aziz Sancar da çıxış edib.

"Qarabağ hamımızın könlündə, düşncəmizdə, qəlbiizdədir. Qarabağ zəfəri ilə Azırbaycan çox şeylər qazandı. Birincisi, Azərbaycan bir həqiqəti ortaya qoyub - müstəqillik verilmir, müstəqillik qazanılır. Torpaq verilməz, torpağı qazanırsan. İkinci, türk dünyasında türk istiqlal müharibəsindən sonra Qarabağ müharibəsi dünyaya, imperialist güclərə bu mesajı verib - "Artıq bizim torpağı ala bilməzsiniz". Üçüncüsü, bu mesajdır ki, artıq imperializm dövrü keçib, bu, XIX əsrdə qalıb, XX və XXI əsrdə başqa bir ölkənin torpağını illərlə işğalda saxlayıb bunu dünyaya qəbul etdirmək olmaz, bu torpağı əvvəl-axır geri alacaq. Bunu etməyi bacaran Azərbaycan bütün dünyaya böyük bir dərs verib və bizi qürurlandırıb

