ABŞ və “Taliban” nümayəndələri Qətərdə bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşün əsas müzakirə mövzusu Əfqanıstanda əhatəli hökumətin qurulması ilə bağlı olub. ABŞ Əfqanıstanda bütün tərəfləri əhatə edən hökumətin qurulması üçün çağırış edib. Məlumata görə, görüşlər iki gün davam edəcək.

Görüşün yekunları barədə məlumat verilməyib.

