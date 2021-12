Hesablama Palatasının sədri və əməkdaşları təltif edilib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Hesablama Palatasının yaradılmasının 20 illiyi münasibətilə Palatanın fəaliyyətində xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Gülməmmədov Vüqar Tapdıq oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Hümbətov Qüdrət Məhəmməd oğlu

Səfərov Fəqan Şayıb oğlu

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Atalıyev Elgün Yavər oğlu

Əliyeva Nahidə Azər qızı

Həsənov Əfqan Famil oğlu

Həsənova Lalə Eyvaz qızı

Məmməd Zadə Seymur Malik oğlu

Mürşüdov Ürfət İsax oğlu

Paşayev Fariz Vaqif oğlu

Vəliyev Zaur Teyyub oğlu.

