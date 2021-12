Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixail Saakaşvili Ukraynaya qaytarılsa, sərhədi qanunsuz keçməyə görə inzibati məsuliyyətə cəlb oluna bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Ukrainskaya pravda” məlumat verib.

Məlumata görə, Saakaşvilinin Ukrayna sərhədindən qanunsuz keçməsi cinayət işinin başlanması üçün səbəb ola bilər.

Siyasətçinin sərhədi qanunsuz keçməsini təşkil edən və ona köməklik göstərən şəxslərin müəyyən edildiyini bildirib.

