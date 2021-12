ABŞ Ukraynaya 20 milyon dollar ayıracaq

ABŞ Ukrayna sərhədlərinin möhkəmləndirilməsi üçün 20 milyon dollar ayıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Dövlət Sərhəd Xidməti və ABŞ səfirliyi Ukrayna sərhədlərinin şimal və şərq tərəfdən möhkəmləndirilməsi üçün birgə fəaliyyət planı imzalayıb.

“Layihə gələn ilin yanvarında başlayır, yardımın ümumi məbləği 20 milyon dollar təşkil edir. Layihədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin pilotsuz uçuş sistemləri, xüsusi təyinatlılar, videonəzarət avadanlıqları, rabitə vasitələri, avadanlıqlar və s. ilə təmin edilməsi imkanları nəzərdə tutulub”, - Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb.

