Polşanın "Legiya" klubunun azarkeşləri Plotsk "Visla"sına 0:1 hesabı ilə uduzduqları Ekstraklasanın XVIII tur oyunundan sonra azarkeşlər futbolçulara hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, azarkeşlərin bir qismi avtobusa daxil olaraq qarşıdurmaya səbəb olublar. Nəticədə komandanın iki legioneri xəsarət alıb. Onların adı açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, "Legiya"da Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emreli də çıxış edir. O, "Visla" ilə görüşə start heyətdə başlayıb və 73-cü dəqiqədə əvəzlənib.



