Çinin Sahil Mühafizə Xidmətinin 4 gəmisi Şərqi Çin dənizindəki mübahisəli Senkaku adaları sahillərinə yaxınlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gəmilər Yaponiya ərazisinə daxil olub. Bildirilir ki, hərbçilər Yaponiyanın ərazisinə daxil olan mübahisəli ərazilərdə 2 saat qalıblar. Yaponiyanın xəbərdarlığından sonra gəmilər bölgəni tərk ediblər.

Qeyd edək ki, yaşayışın olmadığı bölgəyə Çin və Yaponiya iddia edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.