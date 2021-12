Cəsədi yumaq üçün tabutu açdılar: Ölən şəxsin üzünə baxanda ŞOKA DÜŞDÜLƏR - FOTOLAR

Türkiyədə suda boğularaq həyatını itirən 41 yaşlı şəxslə bağlı gözlənilməz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, cənazə ailə üzvlərinə təhvil veriləndən sonra cəsədin yuyulması üçün tabut açılıb. Lakin qardaşı cəsədə baxanda heyrətə gəlib. Cəsəd başqa şəxsin olub. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, səhv morqda baş verib. Ailəyə həyatını itirən kimsəsiz şəxsin cəsədi səhvən göndərilib. Ardınca məsələ həll olunub. Ailə üzvləri öz cənazələrini alıb. Lakin bununla belə onlar kimsəsiz şəxsin cəsədini geri göndərməyib.

Kimsəsiz olduğu üçün onu da öz ailə məzarlığında dəfn ediblər.

