Çempionlar Liqasının ən yaxşı qolları müəyyənləşdi

UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin ən yaxşı qolu müəyyənləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Fransa PSJ-sinin futbolçusu Lionel Messinin evdə İngiltərənin "Mançester Siti" klubunu 2:0 hesabı ilə məğlub etdikləri II tur oyunundakı dəqiq zərbəsi birinci yerə layiq görülüb.

Argentinalı hücumçu sözügedən qarşılaşmanın 74-cü dəqiqəsində uzaq məsafədən dəqiq zərbə ilə yekun hesabı müəyyənləşdirmişdi.

Qalib azarkeşlər arasında səsvermədən sonra bəlli olub. Lionel Messinin qolu 22 faiz səs toplayıb.

Avropa Liqasında qrup mərhələsinin ən yaxşı qolu isə Şotlandiya "Seltik"inin futbolçusu Kyoqo Furuhasinin evdə Macarıstan "Ferentsvaroş"una 2:0 hesabı ilə qalib gəldikləri III tur matçındakı dəqiq zərbəsi seçilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.