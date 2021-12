Türkiyəli məşhur müğənni Faruk Tınaz vəfat edib.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən 65 yaşlı sənətçi bu gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, müğənni atlara olan sevgisi ilə də tanınırdı.

