Azərbaycanın iqtisadiyyat nazirinə daha bir müavin təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, sözügedən vəzifə nazirlik yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin rəis müavini Sahib Məmmədova həvalə olunub.

O, bu günə qədər həm də Dövlət Xidmətinin rəisi vəzifəsini müvəqqəti icra edib.

