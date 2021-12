Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələrin sayı açıqlanıb.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 2021-2022-ci tədris ili üzrə ölkəmizin ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində 101 ölkədən 7400-ə yaxın əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan tələbə təhsil alır.

Qeyd olunub ki, əcnəbi tələbələr Türkiyə, İran, Gürcüstan, Rusiya, İraq, Nigeriya, Suriya, Hindistan, Pakistan, Çin və digər ölkələri təmsil edir.

