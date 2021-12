Bu il İraq və Suriyadan gətirilənlərin ümumi sayı 81 nəfərdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilin yekunlarına dair mətbuat konfransında deyib.



O qeyd edib ki, onların 69-u uşaq və 12-i isə qadındır.

