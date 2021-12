Prezident bu hərbçiləri TƏLTİF ETDİ

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, 2021-ci il noyabrın 16-da Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisindəki Azərbaycan–Ermənistan dövlət sərhədində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatlarının və hücumlarının qarşısının alınması, dövlət sərhədinin müdafiəsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə verilən döyüş tapşırığını uğurla yerinə yetirmiş, öz xidməti vəzifələrini və qarşıya qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən şücaət və fədakarlıq göstərmiş Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif edilsinlər:

3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə

Niftəliyev Ümüd Oruc oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Cabarov Orxan Hətəm oğlu – gizir (ölümündən sonra)

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Əliyev Natiq Yusif oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Ağayev Elçin Mərifət oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əliyev Elçin Ramil oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əlizadə Elmin Samir oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Xəlilov Murad Qalib oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

“İgidliyə görə” medalı ilə

Səfiyev Cəlal Nazim oğlu – kapitan

Dadaşev Elmir İdris oğlu – baş leytenant

Əhmədov Löhraz Rahib oğlu – baş leytenant

İsayev Müşviq Məhəmmədiyyə oğlu – baş leytenant

Tağıyev Osman Kərim oğlu – baş leytenant

Rəsulov Murad İlqar oğlu – leytenant

Dəmirov Natiq Nəzirxan oğlu – gizir

Əhmədov Tofiq Rafiq oğlu – gizir

Əliyev Rövşən Ramiz oğlu – gizir

Kərimov Vahab Kərim oğlu – gizir

Salahov Mirhüseyn Feyzulla oğlu – kiçik gizir

Vəlixanlı Adil Barat oğlu – çavuş

Səmədov Elmin Mirzəli oğlu – kiçik çavuş

Allahmanov Ülvi Süleyman oğlu – əsgər

İbrahimov Tengiz Teymuroviç – əsgər

Səlimov Ramiz Mübariz oğlu – əsgər

“Cəsur döyüşçü” medalı ilə

Həsənov Tural Rza oğlu – kapitan

Abasov Səxavət Yaqub oğlu – baş leytenant

Mehtiyev Mehman Vaqif oğlu – baş leytenant

Cəfərov Müzəffər Eldar oğlu – tibb xidməti leytenantı

Əliquliyev Etibar Yasin oğlu – leytenant

Nuriyev Natiq Abdulla oğlu – gizir

Usublu İslam Ələddin oğlu – gizir

Alişanov Elmar Eldar oğlu – kiçik çavuş

İsmayılov Elman Abas oğlu – kiçik çavuş

Mirzəyev Raqib Teyyub oğlu – kiçik çavuş

Şafaqatov Simran Azər oğlu – kiçik çavuş

Abdullayev Hikmət Elman oğlu – baş əsgər

Adgözəlov İsgəndər Nizami oğlu – əsgər

Allahverdiyev Mərhəmət Əbülfəz oğlu – əsgər

Aslanov Aslan Şahhüseyn oğlu – əsgər

Cabbarlı Sirac Eldar oğlu – əsgər

Əliyev Elgün Elşən oğlu – əsgər

Əliyev Səxavət Rizvan oğlu – əsgər

Əlizadə Məhəmməd Vüqar oğlu – əsgər

Hacıyev Dəmirəl Telman oğlu – əsgər

Həmzəyev Ceyhun Zeynal oğlu – əsgər

Həsənov Eltac Bayram oğlu – əsgər

Həsənov Kənan Vidadi oğlu – əsgər

Hüseynov Elşad Zaur oğlu – əsgər

Hüseynov Oruc Nəbi oğlu – əsgər

Hüseynov Səxavət Emil oğlu – əsgər

İsmayıllı Fərhad Yasər oğlu – əsgər

Qasımov Ehtibar Araz oğlu – əsgər

Quliyev Nurlan Yaşar oğlu – əsgər

Qurbanov Sabir Səməd oğlu – əsgər

Məmmədzadə Əli Elnur oğlu – əsgər

Mənəfov Əli Etibar oğlu – əsgər

Mikayılzadə Səid Asəf oğlu – əsgər

Muqrayev Əsəbəli Aydın oğlu – əsgər

Nağıyev Murad Tahir oğlu – əsgər

Şahverdiyev Rəhim Sədrəddin oğlu – əsgər

Tağıyev Elcan Elman oğlu – əsgər

Taharov Samir Rasil oğlu – əsgər

Teyyubzadə Roman Ramiz oğlu – əsgər

Valikov Natiq Coşqun oğlu – əsgər

Yusifov Qabil Habil oğlu – əsgər

Zeynalov Afər Asif oğlu – əsgər

Zeynalov İbrahim Suliddin oğlu – əsgər

Zeynalov İlkin Fizuli oğlu – əsgər

“Döyüşdə fərqlənməyə görə” medalı ilə

Babayev Nəbi Tofiq oğlu – polkovnik-leytenant

Cabbarov Ramin Sabir oğlu – polkovnik-leytenant

Paşayev Elnur Həvasət oğlu – kapitan

Hümbətov Ülfət Rahim oğlu – baş leytenant

Qocayev Aqil Bərşad oğlu – leytenant

Muradov Əbubəkir Məhərrəm oğlu – leytenant

Kazımov Kamran Eyvaz oğlu – kiçik gizir

Məmizadə Təbriz İsa oğlu – kiçik gizir

Mustafayev Feyzi Ramazan oğlu – kiçik gizir

Adgözəlov Elvin Novruz oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Həsən İbrahim oğlu – əsgər

Həsənov Kamran Elşad oğlu – əsgər

Hüseynzadə Mahir Vüqar oğlu – əsgər

İsgəndərov Tural Qəhraman oğlu – əsgər

Kamahov Şamil Səfər oğlu – əsgər

Quliyev Fəhrad Fərrux oğlu – əsgər

Mehdizadə Hüseyn Rövşən oğlu – əsgər

Məhərrəmov Pirməmməd Müslüm oğlu – əsgər

Məmmədov Xəyal Mübariz oğlu – əsgər

Seyidəliyev Aqşin Sabir oğlu – əsgər

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Cavanşir Zaur Sabir oğlu – general-mayor

İbrahimov Cabbar Zakir oğlu – polkovnik

Həsənov Natiq Fazil oğlu – mayor

Səlimov Ayaz Səlim oğlu – mayor

Məmmədov Samir Məmməd oğlu – kapitan

Musalı Sahil Sahibxan oğlu – leytenant

Xəlilov Namiq Elşən oğlu – əsgər

İbişov Nicat Mahir oğlu – əsgər

Məmmədov Nurlan Fəzail oğlu – əsgər

Ömərli Cavidan Tahir oğlu – əsgər

Rüstəmov Eltəkin İlkin oğlu – əsgər

Yahyabəyov Cahangir Fizuli oğlu – əsgər.

