Sosial mediada tapdığı sərvətlərin videosunu paylaşmaqla tanınan türkiyəlinin görüntüləri böyük maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, qazıntılar zamanı yenə də qızıl tapıb. Məlumata görə, qazıntı zamanı böyük qab tapan şəxs onun içinə baxanda böyük sevinc yaşayıb. Qabın içi qızılla dolu olub. Məlumata görə, türkiyəli uzun zamandır dağlıq ərazidə qazıntı aparırdı.

